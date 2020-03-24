2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，雖然政府尚未要求，但許多公司企業開始「超前部署」演練在家上班。就有網友表示，自己非常喜歡在家工作的方式，「有種高端自由工作者的感覺」，但也有同事寧願固定進公司。於是好奇詢問大家，會期待在家工作嗎？引發討論。

有網友在 PTT 以「大家會期待在家工作嗎？」為題發文，原 PO 透露自己公司最近開始演練在家工作，每個人帶著筆電在家裡進行視訊會議。原 PO 覺得個人非常喜歡這種方式，「省了車程的時間還有化妝的時間」，在家也比較自在，「有種高端自由工作者的感覺」。原 PO 表示，但也有同事寧願固定時間進公司，擁有規律的生活品質。於是好奇詢問大家，會期待在家工作嗎？

文章一出，引發討論。有過在家工作經驗的網友紛紛現身說法，在底下留言回覆說，「冬天還好，夏天電費有點高」、「三年沒人聊天，有點寂寞。中午一個人吃飯，有好有壞，一開始配電視很爽，後面吃膩」、「國外不少公司都有統計在家工作效率很差」、「不太喜歡，遠端連公司資料庫很麻煩」、「超讚的，通勤就省超多時間」、「在家工作休息跟工作界線不明顯，覺得效率差也更累」。

根據衛福部 3 月初公布的「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情指引」，企業應擬定異地（遠距）辦公的方案，若發生廣泛性社區傳播，則建議企業彈性調配人力，建立異地辦公機制，減少同時上班人數。（編輯：倪浩軒）

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因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。