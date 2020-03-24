2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在全球延燒，台灣近日確診數也不斷攀升，今（ 24 ）日指揮中心再宣布新增 20 例個案，全部都是「境外移入」對此，就有網友討論台灣近日境外移入以及本土案例的分布狀況，貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 發起討論「這一個禮拜以來，台灣確診數字快速攀升，而且都是境外移入佔最大宗，雖然回國之後都會居家檢疫，但是自主管理根本就是在考驗人性，會不會到最後是境外移入案例讓台灣守不住疫情？」

貼文一出，網友紛紛回應「其實已經很猛了，境外移入跟本土案例的比例差很多」、「且戰且走啦！政府也很努力，只能希望那些人能了解嚴重性乖乖配合」、「這也是我擔心的地方，雖然本土案例比例低，但境外移入若亂跑也可能傳染」、「只要控管居家檢疫就能大幅降低感染源，真的要密切注意啊」、「希望那些從國外回來的人不要一再自私」。

而對於目前台灣疫情狀況，所有從國外回台的旅客，都必須配合 14 天的居家檢疫，如果在期間隨意亂跑，依法最高將可罰 100 萬元，行政院長蘇貞場日前也表示「政府不是塑膠做的、法律也不是擺好看的，為了守護全體國人的健康，要請大家務必配合政府的檢疫措施，不要心存僥倖」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。