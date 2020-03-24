泰國恐怖喜劇片《淒厲人僧》，在泰國上映兩週票房，即突破1.5億泰銖(約1.4億台幣)，更擊敗了《猛禽小隊：小丑女大解放》蟬連雙周票房冠軍，在當地掀起一波恐怖喜劇熱潮。

在正式預告中，可以看到本應神聖莊嚴的佛寺，慘遭厲鬼入侵，並詛咒和尚永世不得還俗，嚇得和尚們屁滾尿流，落跑不成，連誦經自保都毫無用處，甚至還跟厲鬼上演了宛如「泰國有嘻哈」的誦經battle！驚嚇之餘又充滿笑點，讓網友們忍不住直呼：「題材太有梗！」

《淒厲人僧》不僅劇情吸睛，「鮮肉雲集」的演員陣容，也是一大亮點！關注泰國戲劇的影迷會發現，因《不期而愛》中高冷形象而爆紅的小鮮肉洪天逸(Phiravich Attachitsataporn) ，在電影中飾演「迫降寺廟」出家的韓國偶像「玄兵」，卻碰上厲鬼而嚇到皮皮挫，完全顛覆高冷形象，零包袱的搞笑演出，超令人側目。

此外，以《為愛所困》而走紅的哇提勒維•拍桑固翁(Vachiravit Paisarnkulwong)，以及在泰國擁有百萬粉絲的知名網紅威特瓦•拉騰那布巴拉明(Witthawat Rattanaboonbaramee)，在片中也都有超反差的亮眼表現，為電影增添不少幽默風采。