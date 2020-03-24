2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在全球延燒，而疫情爆發一開始，中國確診數激增引發國際關注，當時日本不少官員也捐贈口罩、防護衣等資源救援，引發不少討論，但隨著疫情近日升溫，日本愛知縣豐川市長卻要求中國反還先前捐贈的口罩。

據日媒《東海電視台》報導，豐川市長竹本幸夫 2 月看到姊妹市中國江蘇省無錫市新吳區疫情嚴重，於是便捐贈 4500 片口罩、防護衣給新吳區做為救援物資。

但隨著日本疫情也漸漸嚴重，竹本幸夫表示「疫情還是來臨了，如果新吳區口罩還有剩的話，不知能不能還給我們，當初是認為新吳區因苦於沒口罩而伸援手，但現在看到豐川市市面上沒口罩，覺得當初自己的判斷太天真，必須深刻反省」。

消息一出，被網友轉發至 PTT 熱議「雖然不喜歡中國，但捐出去又反悔…很扯」、「當初拿口罩去做外交，現在疫情爆發卻要人家還，真的很怪」、「這個市長太扯了吧，捐出去的還能要回嗎」、「家產都捐給別人，撐不住了想拿回，什麼矛盾觀念啊」、「所以日本網友沒說錯啊，自己都救不了捐給中國幹嘛」。（編輯：張嘉哲）

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因應武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。