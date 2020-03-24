2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在全球各地大擴散，截至 24 日為止已有 30 萬人感染，死亡人數達 15300 人，已經超過 SARS 、 H1N1 等等 21 世紀後的大流行病。對此，中國大陸專家王貴強也分析出這三者的差異，並公開新冠病毒的「三大特點」。

綜合陸媒報導，北京大學第一醫院感染科主任醫師王貴強 24 日於中國大陸國務院聯防聯控機制記者會上被問及「相比其他的病毒感染疾病比如SARS、手足口病等，新冠肺炎具有什麼不同之處？」

王貴強分析出三點回應，「第一、新冠病毒的傳染性比 SARS 強很多，但與流感相比的話則是差不多；第二、病情輕重比流感要重，但卻比 SARS 要輕；第三、排毒的時間，初步了解到是比流感和SARS相對要更長一些」。

此外大陸官方指出，目前已解剖 29 例新冠肺炎病亡患者屍體。王貴強更透露一個驚人的訊息：「通過電鏡檢查，發現很多病毒還在病亡患者的肺裡存在，所以這也是臨床上非常重要的提示」。王貴強也補充，對於新冠病毒還有許多未知的謎團，仍須累積相關數據與研究經驗，才能逐步了解新冠病毒的全貌，例如病毒血症的情況，病毒的動態變化、轉歸等。（編輯：潘毅）