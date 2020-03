現年41歲的前紐澤西籃網中鋒Jason Collins,今天在個人的社群網站上,主動宣布自己已經確診新型冠狀病毒。值得一提的是,Collins也是北美職業體育聯賽第一位以現役身份出櫃的球員。

Collins在自己的推特上表示,「我的新冠病毒檢測結果為陽性,我認為是在本月初前往紐約參加布魯克林籃網隊的活動時遭到感染的。在3月11日星期三的晚上,我首次出現發病的症狀,頭痛得很厲害。在幾天后,我開始發燒,然後咳嗽。」

職業生涯在NBA闖到了13年,Collins在球場上的表現並不算很突出。不過他在2014年勇敢面對自己、公開出櫃,為全球體壇和社會寫下全新的一頁。在退役之後,他也持續為同志議題發聲。

NBA在本月遭受到疫情的嚴重衝擊,目前已經有7隊14人在檢測後呈陽性,聯盟也已經決定停賽,可能要到6月才能重新開啟賽季,甚至有可能會影響到下一個賽季的進行。

Collins的雙胞胎Jarron Collins是金州勇士隊的助理教練,目前還不確定在前者感染之後,兩人是否有進行接觸。

I tested positive for COVID19. I believe I got it while on a trip to NYC at the beginning of the month for the Brooklyn Nets Pride night game. I had my first symptoms on Wed Mar 11. Terrible headache. A few days later I had a fever and then the cough.

— Jason Collins (@jasoncollins98) March 24, 2020