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波士頓紅襪近期因游擊防區傷兵不斷，台灣內野手鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）獲得更多大聯盟出賽機會，不過他的卡位戰如今出現重大變數。美媒指出，紅襪正持續關注洛杉磯天使當家游擊手內托（Zach Neto），若交易最終成形，這名本季已敲出19轟、仍有超過3年控制權的中線重砲，幾乎確定會占據先發位置，鄭宗哲的出賽空間也可能立刻受到壓縮。紅襪原本由史托瑞（Trevor Story）鎮守游擊，但他因運動型疝氣接受手術，本季打擊率僅2成06、長打率3成03，復出時間仍存在變數。接手游擊的梅耶爾（Marcelo Mayer）隨後也因左前臂骨骼壓力反應進入傷兵名單，促使紅襪將鄭宗哲拉上大聯盟。鄭宗哲目前與莫納斯特里歐（Andruw Monasterio）輪流負責游擊防區，總算等到在大聯盟證明自己的機會。不過，美媒分析紅襪現有中線配置時指出，球團並未將兩人視為理想的固定先發答案，因此補進內野手仍被認為是交易大限前的首要任務。對鄭宗哲而言，這段傷兵潮原本是爭取留下的重要窗口。他若能靠守備、速度及上壘能力穩定貢獻，仍有機會提高自己在球團內部的順位；但紅襪若直接交易一名成熟的主力游擊手，他恐怕很難只靠短期表現守住先發席位。紅襪盯上內托 不只是短期填補傷兵根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）報導，紅襪早在休季期間便對內托展現興趣，如今依舊認為他非常符合球隊需求。紅襪目前不只希望填補史托瑞與梅耶爾的傷缺，更可能藉此一次解決未來數年的游擊問題。內托本季已敲出19發全壘打，4年大聯盟生涯累積77轟，具備目前紅襪中線陣容最缺乏的右打長打能力。他雖然守備範圍並非頂尖，但仍能穩定鎮守游擊，加上合約至少可控制至2029年，交易價值遠高於一般季中租借球員。一旦內托加盟，他不會只是等史托瑞或梅耶爾回歸前的代班人選，而很可能直接成為紅襪未來的固定游擊手。如此一來，鄭宗哲即使繼續留在大聯盟，定位也可能退回替補、代跑及內野多守位工具人。天使本季戰績持續低迷，交易大限前預計再次成為賣方。MLB官網引述ESPN消息指出，代理總管莫茲里爾克（John Mozeliak）對交易仍有多年控制權的球員持開放態度，只要收到足夠理想的報價，德梅斯（Reid Detmers）、索里安諾（José Soriano）及內托都可能被送走。不過，內托並非天使急於處理的負資產。25歲的他仍處於成長階段，也能提供長期戰力，天使若要放人，勢必要求紅襪提出高階投手新秀、年輕內野手或複數潛力球員組成的交易包裹。紅襪農場並不缺乏可以談判的籌碼，但是否願意為內托付出頂級新秀，仍是交易能否完成的關鍵。