根據《ESPN》體育記者Jeff Passan報導，紐約大都會強投「雷神」Noah Syndergaard由於手肘韌帶撕裂，將會在接下來進行Tommy John手術。如果現在選擇動刀，那他最快也要到2021年4月才能回歸。

大都會總經理Brodie Van Wagenen不久前才說，Syndergaard在春訓暫停之前，曾經有手肘不適的情形，並且一直在接受檢查和治療的第二意見。如今又和媒體表示，Syndergaard將在本周四於紐約特殊外科醫院進行手術。

現年27歲的Syndergaard，個人能力無庸置疑，但是總是在受傷。2017年右後背肌撕裂，使他被迫養傷了4個月的時間，整季只投了30又1/3局；2018年，他開季沒多久就有手指腫脹的問題，之後又是手腳的舊傷復發，影響到個人的出席率。

去年他出賽32場，投了197又2/3局，然而防禦率不理想，飆升到了4.28。當時有人認為大都會將會在季後將他給交易，不過「大蘋果」最終並沒有那麼做。

然而就在Syndergaard和傷病對抗的這段期間，同隊的Jacob deGrom已經成為兩屆賽揚獎得主，而藍鳥王牌Marcus Stroman也慢慢站穩球隊的第2號先發，對於想留在紐約的他來說，似乎並不是好消息。

