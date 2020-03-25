2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。而台灣由於快速的防疫對策，於近期受到不少外媒關注，更有部分國家向台灣請教防疫經驗。對此，就有網友分享了台灣 34 天內的驚人轉變，而引起許多人討論。

24 日有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示近日台灣境外感染確診案例越來越多，但原 PO 就坦言「但是以全球全球確診病例排名來看，台灣排名則是越來越好（越後面排名越好！！）」

網友指出，自己每天都會固定整理全球疫情資料，每日也都會去紀錄台灣的疫情排名，而從他調查發現，「自從 2/18 往前 1 名後，總共維持了 34 天排名一直往後掉的情況」，而後，原 PO 就貼出了台灣從 2/17 至 3/23 的確診案例，以及世界排名整理表。

原 PO 坦言，「台灣疫情剛爆發初期，在世界排名算屬於比較嚴重的國家，也好在防疫人員的努力，台灣排名才得以連續往後掉，並且維持了 34 天！ 真心覺得有猛到，這也代表在各國失守的情況下，台灣確實有穩住」。

網友透露，雖然近期台灣確診數不斷往上升，但台灣仍穩住世界排名！不過，話鋒一轉，原 PO 坦言 23 日由於多新增了 26 例，排名往前了 2 名，破了 34 天以來的紀錄。

最後，原 PO 也向大眾喊話，表示「雖然台灣目前防疫還是很成功，但小弟我真的覺得不能輕忽啊！排名往前對我們是一種警訊，哪怕突然有一天像義大利或其他國家一樣，排名就突然直接往上升，這種時候真的很希望台灣能守住」，更呼籲大家「不要恐慌，但也千萬不可以掉以輕心喔！」

貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多台灣人一看也紛紛直呼，「希望大家都能撐過這次疫情」、「希望疫苗能快快出來，我只是一介平民，我做好我現在該做的防疫工作」、「台灣加油」、「謝謝每位背後付出成員！不論是政府方、主動防疫的每位資方、忙翻的院內成員、清潔公司、配合遵守好好隔離的人…等」、「覺得排名也不是毫無意義，知道自己排名越後面就代表台灣防疫做得越好啊，也算是給醫療及防疫人員的一種鼓勵！」（編輯：陳雅雲）

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