網劇《位！你在等我嗎?》改編自暢銷企業管理書籍「位子哲學」，劇情描述遭遇人生谷底境遇的男主角路以飛，要如何絕處逢生，重新找回人生目標與存在意義。昨（25日）舉辦發布會，三位主要角色包括「馬來西亞跨國演員」江可德、陳敬宣及曾演出BL劇「 HIStory3圈套」的吳承洋都出席。

《位！你在等我嗎?》主要演員包括江可德、陳敬宣、吳承洋、綠茶、李易、沈懿、金凱德、王琄、班鐵翔等。江可德來台七年，目前在台灣有居留證，兩個月就回馬國探親的他，也因為新冠肺炎而回不了家鄉探親，他表示原訂清明節前要回家祭祖掃墓，因為這對家族來說是一件大事，但現在都因為疫情而中斷。他人雖在台灣，但還是會擔心家人，特別是買不到口罩也不能外出，他認為以目前的狀況，真的要到七月後可能才有機會返回家鄉。

陳敬宣這次在劇中糾纏於江可德與吳承洋之間，面對職場卡位話題，她笑說自己在工作中差點卡不到位。當年她加入模特兒公司，每位女生都是170公分以上，她是全公司身高最矮的，好在當時簽的是演戲經紀約，不過也有身高要求至少165公分，陳敬宣記得有次一票女生在試鏡，一字排拍開都好高，到她時突然成凹字型，自己都覺得好笑。後來公司有次安排她參加日本走秀，那次是她最有成就感的一次，因為日本女生身高竟然和陳敬宣差不多，竟成了標準身材，讓她成功的走完一次秀，她現在對身高的想法就是「矮也是特色」。