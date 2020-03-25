就在新冠肺炎（COVID-19）全球確診案例飆破40萬，各國紛紛封城鎖國時，中國政府卻逆勢大開城門，最初的肺炎重災區湖北省於3月25日起「解封」（解除封城，恢復交通），核爆點武漢則預計於4月8日解封，引發「是否爆發第二波疫情」的憂慮。

然而，無論這項憂慮是否會實現，從政治上來看，中國政府其實早已事先解套。而解套的秘密，就是「超前部署」的大外宣。

中國確診案例雖早早就突破8萬人，但自從2月下旬以來每日確診人數就迅速下修，而同一時間各國的疫情開始迅速加溫，中國便開始逐步放出「防疫措施奏效」、「企業恢復開工」、「每日確診歸零」、「美國製造病毒」、「中國輸出援助」的訊息。

在這些訊息的鋪陳下，即便武漢解封真的在國內外造成傳染，中國都會以「防疫成功國」的姿態，好整以暇地把矛頭指向歐美，將責任推得一乾二凈。

如此以來，一方面能解除封城所累積的民怨壓力，二方面又能把政治風險完全轉嫁到歐美身上，藉此拯救甚至強固中國人的民族自信。

必須說，許多台灣人把中國的大外宣當成荒謬的玩笑，認為只會招致國際的反感和恥笑，事實上是嚴重低估了中國宣傳手段的威力。否則，歐美各國怎會出現「一邊排斥中國人和亞洲人，一邊卻普遍相信中國疫情資訊，甚至還有醫療機構開始向中國求教防疫」的矛盾現象？

事實上，除了大外宣，我們應該緊盯中國在兩大面向的超前部署，就是「國際組織」和「經濟」。

首先是國際組織，中國的滲透力和影響力，相信在WHO針對這次疫情的離譜言行中，大家都已有體會。這不僅體現了中國過去十幾年來的國力崛起與有意識的佈局，也凸顯了歐美國家忙於處理自身一波波的政治及經濟危機，逐步讓出的權力空間。

如今美國再度遭受經濟重擊，川普政府是否會強化上任以來「美國優先」的孤立主義傾向，讓中國更加有機可趁，同樣是我們該密切關注的。

其次是經濟。正當歐美紛紛封城鎖國，並預估四五月可能才是疫情高峰，讓股市創紀錄慘跌，紓困搶救殺聲震天的同時，中國卻連原本疫情最嚴重的武漢都要解封，並頂著「抗疫成功」的名號，恢復了人員活力和經濟活力。

諷刺的是，明明是疫情的原點和重災區，中國作為世界工廠及市場的重要性，卻反而藉此逆勢上升，甚至可能在歐美自顧不暇時，對各國提出開出更多經濟援助的支票。到時候，原本被看衰的一帶一路，就此捲土重來也未可知。

面對中國超前部署的大外宣，以及在國際組織和全球經濟的可能斬獲，台灣可以怎麼因應？

第一個可以做的，應該是善用目前台灣因防疫成效所受到的國際關注。此時除了向國際分享防疫作法，也應該藉此宣傳隱匿疫情的中國政府是如何的不可信任。

換句話說，比起台灣還在吵要用「武漢肺炎」還是「新冠肺炎」，川普粗魯的「Chinese Virus」搞不好還更有意義些。畢竟，將肺炎病毒的禍首定性，減少中國卸責洗白的可能，是對抗大外宣的重點之一。

第二個是加強國內經濟的抵抗力。除了透過擴大力道並將錢花在刀口上的精準紓困，來協助台灣的勞工及企業共度難關，政府也該同步為疫情過後的經濟發展預作準備，讓產業能更有效的轉型及振興，才能避免台灣再度湧現「經濟靠中國」的聲音。

台灣防疫表現確實不俗，但面對中國的各項超前部署，實在不是大家以為可以坐看笑話的時候。疫情還沒過去，之後還有硬仗要打，台灣在其他面向的超前部署，真的是該準備了。

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com