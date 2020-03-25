今日天氣／氣溫回暖 西半部高溫逾 30 度

今（ 26 ）日天氣與昨類似，環境偏東南風，天氣大多為多雲到晴，持續回暖的狀況，西半部普遍超過 30 度，雲量稍多的東半部地區也來到 28、29 度，夜間清晨低溫各地在 20 度上下，日夜溫差較大；降雨方面，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，西半部山區則在午後有局部短暫陣雨，山區也需留意降雨。

義大利確診數快 7 萬！全場見「關鍵數據」嚇壞：這不行啦

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在全球延燒，而歐洲地區各國近日確診數持續暴增，其中義大利最為嚴重，截至昨（ 25 ）日為止，累計確診個案 69176 人，死亡 6820 人。對此，就有網友比較這幾天義大利新增確診人數，發現其當地「封城效果」並沒有太大改善。

英國王室染疫！ 71 歲查爾斯王子新冠病毒篩檢呈陽性

據英國《 Sky News 》報導，今年 71 歲的查爾斯王子，已經確診感染 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ），成為中第二位確診的歐洲王室成員。英國王室的聲明表示，威爾斯王子病毒篩檢結果呈現陽性，但身體健康狀況良好，病徵輕微，並在幾天前一直保持在家工作。

落跑隔離者「陳冊」找到了！泡網咖四天不回家遭重罰百萬

2019 新型冠狀病毒 COVID-19 疫情持續延燒，現階段從國外歸國的民眾都得進行 14 天居家檢疫。 24 日台北市傳出一名居家隔離者「陳冊」失聯，不僅手機號碼是空號，居住地也找不到人。而昨天晚間北市警方隨即在南陽街的一間網咖找到他。由於手機資訊是留錯誤的，加上他 21 日從北京返台至今都未回家進行居家檢疫，北市府也因此重罰陳冊 100 萬元。

在外別試吃、到家先洗澡！林杰樑粉專教實用「防疫 10 招」

近日 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情嚴峻，不少醫界人士皆發聲宣導防疫知識，盼大家能一起度過難關，知名毒物科醫師林杰樑的學生也透過林杰樑粉專，介紹 10 個防疫秘訣。

催淚！對鏡頭洩母愛、萌唱〈學貓叫〉 劉真紀念影片曝光

「永遠的國標舞女王」劉真 22 日晚間病逝台北榮總，享年 44 歲。老公辛龍昨（ 25 ）日低調現身愛妻靈堂，但他悲傷過度無法受訪，由治喪委員、經紀人吳宗憲（憲哥）代為發言，而憲哥稍早提供一段全長 4 分鐘紀念劉真的影片，當中劉真的遺照也首度曝光，是她穿著舞衣跳舞的美姿，如同弔唁資訊卡上所寫，「天地之間，翩然起舞，美麗說再見」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。