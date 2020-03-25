2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ） 疫情延燒，面對各國疫情嚴峻，原本將在今年 7 月開幕的東京奧運也確定將延期舉辦，不過，就在宣布賽事延辦之後，日本突然連 2 日確診人數破紀錄。對此，就有網友討論「日本是突然開始要認真防疫了？」貼文引發熱議。

據日本 NHK 報導，日本境內 25 日新增 96 起新冠肺炎確診個案，超越 24 日新增的 71 例，創下單日新高紀錄，境內累積感染 1307 人，若加上鑽石公主號確診 712 人，總計 2019 人，死亡人數為 55 人。

對此，就有網友在 PTT 發起討論「東奧確定延期了，日本也公佈了大量確診病例，甚至東京都知事緊急召開記者會，宣布這個週末外出自肅，今天晚上湧現大量的採買車潮人潮，明天應該也會有大批採購民眾出現吧？」

貼文一出，網友紛紛回應「東奧延期連兩天創新高，真的很難讓人不聯想蓋牌」、「你相信一個疫情趨緩的國家突然又大暴衝嗎？明顯到不想戳破」、「坐等 26 日官方數據，東奧延期突然創新高？真的好難相信啊」、「各種官僚拖延戰術，不要以為老百姓看不出」、「看過日網友爆料不給檢驗的事，更加覺得現在日本衝著東奧延期不演了」、「就算先前蓋牌，現在也該認真驗了吧」。

事實上，網友之所以有如此推論，在於日本疫情一開始爆發時，確診病例上升速度較快，到後來趨緩好一陣子，疫情曲線形成平穩的狀態，但前陣子有不少日本網友在推特爆料，指出日本保健所竟不給發燒者做檢測，當時就引發不少議論，被痛批是為了維護東京奧運的主辦權，選擇蓋牌，如今東奧真的延期，日本突然單日確診數連兩天突破新高，讓人不禁有這樣的聯想。（編輯：張嘉哲）

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