新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情持續延燒，而歐美地區近日疫情非常嚴重，包括義大利確診人數突破 7 萬人，死亡率也達 10% ；美國則是在今（ 26 ）日確診人數突破 6 萬。對此，就有網友製作「疫情爆發成長圖」，結果非常驚人，引發廣大迴響。

原 PO 在 PTT 貼文指出「美國現在確診數已經突破 6 萬，連續兩天都破萬確診了，對比同為疫情爆發後 21 天的義大利，可以看到規模依舊超越，基本上再過幾天超越義大利絕對是有可能的，但看死亡數的話仍然是義大利較嚴重。」

只見圖表中，義大利疫情爆發時間為 2 月 23 日，當時確診數為 155 人，而美國則是 3 月 5 日，當時確診數為 159 人，時至今日 21 天後，美國確診人數已達 60126 人；但義大利從疫情爆發往後推 21 天，確診人數為 21157 人，形成強烈對比。

貼文一出，網友紛紛回覆「疫情到底何時趨緩下來啊..一國接一國爆開」、「美國的數字都快義大利三倍了欸…誇張」、「歐美人真的太輕忽這次病毒了」、「但其實比起來，我倒覺得義大利死亡率 10% 更扯」、「美國卯起來驗了是嗎？爆開 21 天數字差快三倍」、「希望歐美地區疫情快趨緩吧」。（編輯：張嘉哲）

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