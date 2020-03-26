2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，台灣國內也造成瘋搶口罩、酒精等產品情況。對此，政府宣布接下來購買口罩將採「實名制」，民眾可憑健保卡至特約藥局購買。不過，就有女網友指出，自己一早到藥局排隊買口罩時，一打開包裝竟驚見口罩上的驚人字句，而引發討論。

25 日有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己一大早就去排隊買口罩，然而她一打開口罩後，卻驚見口罩下方印著「 Made In Taiwan 」這樣的字句，原 PO 坦言「雖然只是簡短的一行字，卻是大家一起努力的結果，台灣加油」，更感謝台灣口罩國家隊的付出。

貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也盛讚表示「謝謝我們國家的口罩隊！」、「這個是匠心的口罩哦！他們家口罩都會印 Made In Taiwan 」、「在醫院工作的我，每個禮拜領到的口罩顏色都不一樣，口罩送來的時候都會跟同事戴著口罩圍觀，然後一週比一週的驚嘆更浮誇」、「台灣加油！」

除此之外，也有網友分享自己應徵口罩廠的故事，直言「前幾天去應徵口罩廠，結果竟然ㄧ到日都要出來上班，等於完全沒休假，這樣要維持至少兩三個月⋯而且要求動作要很快，完全機器人呀！」讓許多人不禁感謝近期口罩生產人員的辛勞以及付出。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。