2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。對此，印度為防範疫情擴散全國，總理莫迪（ Narendra Modi ）於下令從 25 日開始為期 3 周，全國人民只能待在家裡。而警方為了全力配合執法，也都會對犯法民眾祭出鐵腕手段制止。

根據《環球新聞》報導，因應新冠肺炎疫情，印度總理莫迪下令印度全國民眾，未來三週內不得外出，禁令從 25 日午夜開始生效，對於該法令，印度警方也都盡全力配合執法。

但禁令一出後，仍有部分民眾無視法規，仍大搖大擺於街上行走，對於這樣的違法民眾，印度警方就以毆打的方式進行懲罰！不僅如此，有時還會懲罰民眾做蹲跳、伏地挺身等等，甚至還會要求違法民眾在地上打滾，若不配合恐會遭警察羞辱。

該新聞一傳至 PTT 後，許多台灣人一看也紛紛驚嘆表示，「簡單、粗暴，但有效啊！他們警察還在拿藤條執法，重點是藤條就有足夠嚇阻力了」、「不可思議的印度」、「很荒謬但有效」、「印度真的猛」、「物理防疫」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。