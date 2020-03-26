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《英雄聯盟》歐美賽區LEC & LCS上周甫宣布以線上賽形式回歸且取消季後賽前停賽周，一路打到4月18日、19日的春季總決賽為止，但LCS官方昨日宣布，因遵循當地政府「居家令」防疫指示，屆時季後賽全程都將在線上舉行，也不會有閉門戰的選項。

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）過去兩周在北美各州疫情加劇，這也迫使當地四大職業運動全數停擺，只有如電競這種有機會能在線上舉行的賽事持續進行。

原本打算在德州舉行的春季總決賽也早早宣布移回加州洛杉磯LCS Studio，但官方政策遠遠趕不上疫情變化，隨著加州宣布居家禁令（Stay at home），LCS也不得不做出更保護選手、工作人員及粉絲的政策，那就是季後賽含總冠軍內全面都在線上舉行。

目前加州全州有超過2000例確診病例，更有50例死亡，如果把範圍限縮到美國人口最多的洛杉磯郡，更有662例確診及11例死亡。

目前LCS聯賽各隊都已完成16場比賽，本周末將是他們最後一周春季例行賽程，目前排名如下：Cloud9（15勝1負）、Team SoloMid（9勝7負）、Evil Geniuses（9勝7負）、FlyQuest（9勝7負）、Immortals（8勝8負）、100 Thieves（8勝8負）、Team Liquid（7勝9負）、Dignitas（6勝10負）、Golden Guardians（6勝10負）、Counter Logic Gaming（3勝13負）。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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