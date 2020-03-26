因為新冠肺炎疫情持續擴大，外媒BBC的報導，提到一名英國女子娜塔莉．道森和澳洲男友皮克斯利，抱怨來台灣度假時被要求進行居家檢疫14天，且痛批環境很差、沒有熱水。

報導指出，娜塔莉的媽媽韋弗表示，兩人被分開監禁，且提供的食物很差，還批評房間很髒、沒有熱水等。對此指揮中心也出面澄清，發言人莊人祥提到，這兩名遊客14號入境台灣，但是宣稱他們說沒錢住旅館，所以經由花蓮縣政府安置到地方檢疫所，且一天只收他們一天250塊(含食宿)。

另外，莊人祥還提到，他們是在15號入住，提到的沒熱水問題，也在當天的凌晨兩點後修復完成，對於這對情侶抱怨居家檢疫環境差，莊人祥也酸說：「如果他們突然想起來，他們有錢的話，我們可以讓他們住更好的」。

對此中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中表示，有去了解這個案例，確實有這樣的人在，陳時中強調，可以請英國代表處來做協助，但是他也強調「我們沒有虧待人」。



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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。