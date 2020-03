2019新型冠狀病毒(COVID-19)在更名前稱呼為「武漢肺炎」,讓大陸人抨擊歧視,從疫情爆發至今,從民生用品至酒精、口罩都成為外界關注的對象,藝人陳冠希在昨(25)日於IG貼出照片怒轟「新冠肺炎不是中國肺炎」,引起熱議。

陳冠希在IG貼出一張寫滿「COVID-19 ISN’T CHINESE」(譯:COVID-19不是中國肺炎)的照片,提到2019新型冠狀病毒(COVID-19)是全球的問題,並爆粗口要那些歧視者閉嘴,「別當種族歧視者,現在是2020年了。」(原文:COVID-19 IS A GLOBAL PROBLEM / SO STFU AND STOP BEING RACIST / ITS 2020 YALL)

他也把自己的貼文截圖,轉發至微博上,寫到:「請讓HATER閉嘴!」發言引起網友兩面評價,有人留言:「敢公開發聲就不容易,敢在世界公開發聲這麼剛、這麼挺中國的明星就不多,必須佩服。」也有人諷刺的回應:「什麼時候幫香港腳、日本腦炎平反?」

