2019新型冠狀病毒（COVID-19）在更名前稱呼為「武漢肺炎」，讓大陸人抨擊歧視，從疫情爆發至今，從民生用品至酒精、口罩都成為外界關注的對象，藝人陳冠希在昨（25）日於IG貼出照片怒轟「新冠肺炎不是中國肺炎」，引起熱議。

陳冠希在IG貼出一張寫滿「COVID-19 ISN’T CHINESE」（譯：COVID-19不是中國肺炎）的照片，提到2019新型冠狀病毒（COVID-19）是全球的問題，並爆粗口要那些歧視者閉嘴，「別當種族歧視者，現在是2020年了。」（原文：COVID-19 IS A GLOBAL PROBLEM / SO STFU AND STOP BEING RACIST / ITS 2020 YALL）

他也把自己的貼文截圖，轉發至微博上，寫到：「請讓HATER閉嘴！」發言引起網友兩面評價，有人留言：「敢公開發聲就不容易，敢在世界公開發聲這麼剛、這麼挺中國的明星就不多，必須佩服。」也有人諷刺的回應：「什麼時候幫香港腳、日本腦炎平反？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。