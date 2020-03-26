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《英雄聯盟》LJL官方今（26）日發布公告，由於武漢肺炎疫情持續在日本擴大，原定將於4月25日在大阪WW Hall舉辦的LJL春季季後賽第3輪與隔日的春季總決賽緊急停辦，並將春季季後賽第3輪比賽的日期延後至5月3日、春季總決賽延期至5月4日舉辦，並且將不開放觀眾現場觀賽。日本雖然1月就出現確診病例，但LJL春季賽一直堅持正常進行比賽，直到賽程第5週才停止開放觀眾入場。

日本《英雄聯盟》LJL官方今日宣布，原定將在4月25日於大阪WW Hall場館舉辦的LJL春季季後賽第3輪與4月26日同場地舉辦的春季總決賽，由於武漢肺炎疫情持續在日擴大，因此為了到場觀眾的健康安全考量，決定緊急停辦。LJL春季季後賽第3輪與總決賽也將因此延後至5月3日與4日進行，並改採閉門無觀眾比賽方式進行。

雖然日本自1月16日起就發現境內出現首宗確診病例（中國籍），但自2月8日開打的LJL依舊正常進行比賽，不過有向到場觀眾分發口罩與配置洗手液等措施。直到日本政府於26日請求全國活動中止或縮小規模後，才在春季賽第5週後開始停止觀眾入場。目前LJL已經進行完季後賽第一輪比賽，將在本周末繼續進行季後賽第2輪賽事。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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