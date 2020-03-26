2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。而台灣由於快速的防疫對策，於近期受到不少外媒關注，更有部分國家向台灣請教防疫經驗。然而，先前就有一名日本女記者因想體驗台灣隔離經驗，而特別把來台灣的 14 天過程寫成日記張貼在網路上，但沒想到此舉卻引來不少住在台灣的日本人怒罵。

由於近期台灣境外移入個案激增，為避免疫情大爆發， 17 日就宣布從 19 日起原則上禁止非台灣國籍旅客入境。然而，卻有一名日本媒體《朝日新聞》的女記者得知消息後，就於 18 日從駐在的泰國曼谷，緊急搭飛機來到台灣，更從 19 日開始於朝日新聞亞太粉絲專頁上張貼「隔離日記」。

女記者於第 19 日的日記中表示，自己本來 4 月要到台北出差，但得知 17 日得知台灣即將封鎖國門，因此緊急決定提早來台。她也指出，自己行李中裝了 2 台電腦、寫稿資料和冰箱裡現有的香鬆和鹽昆布， 18 日就帶著大、小兩兩個行李箱飛來台灣。除此之外，女記者也貼出在飯店領到的桃園市送來的慰問品，包括 14 個口罩和許多不同品牌的台灣零食。

另外，在 20 日的隔離日記中，女記者就分享了入境台灣時檢溫、填申報表的過程，指出入境時間大約 3 小時，表示和從曼谷搭機到台灣的時間差不多。另外，由於該名日本女記者未預約任何飯店，因此特別花了時間尋找飯店。女記者表示，她先前來台灣時最常住飯店，並未接受居家檢疫的旅館，本來正在傷腦筋沒地方住時，台灣「 CDC 」（疾病管制署）官員就主動上前幫忙，更提供她全台 22 個設有防疫旅館的縣市和連絡電話等相關資料。

然而，該名女記者的隔離日記一貼出後，卻遭受許多人謾罵。由於該名記者起初並沒有說明來台的原因，因此在日記一曝光後，許多居住在台灣的日本人就憤怒表示，認為在這個時機點飛來台灣，不僅浪費台灣醫療資源，更給台灣添麻煩，「台灣現在正在為保護該國而努力工作，但是卻來這裡寫一篇文章，非常煩人和無禮，有一個這樣的日本人真是令人尷尬」、「台灣試圖在全國嚴防病毒時，為什麼還要去台灣？」

不過，也有部分台灣人緩頰表示，「她應該是對台灣的措施感到好奇，想要親身測試一番。若如此就有點『匿名實訪』員的味道，若她真忠於媒體操守與倫理。這樣做對台灣不是壞事，居台的日本友人不要太緊張啦，也謝謝你們『維護』、『寵愛』台灣啦」、「我自己是覺得這個行為有正反兩個層面的評價，反面就是大家所評斷的浪費資源與讓自己身陷感染的危機。而正面的是她以一個記者身份忠實紀錄台灣在防疫上所做出的隔離行動」。

由於日記一貼出後，引發相當多的在台日人批判，女記者也立馬在第 2 天的隔離日記澄清，指出自己 4 月有一個相當重要的訪談，因擔心之後無法入境，所以才提早來到台灣，並不是為了寫「隔離日記」才到台灣。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也於今（ 26）日表示，記者就是很好奇，總是要發掘一些真實的情況做報導，可以想像每個行業都有他的好奇心。陳時中也拿自己當作例子，指出自己以前擔任牙醫師時，只要病人一張口他就很好奇有沒有裝假牙，因此他覺得做一個真實、不扭曲的報導是還好。（編輯：陳雅雲）

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