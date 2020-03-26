董育君將推出台語新專輯《因為愛你》，相識20年的好友莊振凱義氣相挺，兩人過往是歌唱比賽冠軍競爭的戰友，而今變身對唱情歌，董育君表示，莊振凱很愛搞笑，「從錄音室到拍MV都不放過捉弄我，害我們拍MV一直NG，還惹得導演抓狂。」莊振凱更加碼告白董育君，讓她害羞不已。

董育君新歌〈因為愛你〉找來蔡小虎外甥莊振凱對唱助陣，兩人相識超過20年，過往在各歌唱比賽為冠軍互相較勁，現在卻由戰友成為夥伴，莊振凱說：「感覺很妙，過往我們倆參賽時總是諜對諜的，視彼此為競爭對手，而今因緣際會的到了同間公司，董育君變成我師妹，現在又合作對唱。」董育君爆料：「莊振凱很愛捉弄人，在錄音室亂拍攝我的鞋子，還放臉書說這是哪個從小人國來的迷你鞋，反正有他在，絕對只有笑場啦！」而拍攝MV時，兩人也因為被要求深情對看，笑到不行，讓導演最後頻臨崩潰抓狂的下令嚴禁彼此對看，而以背對背的演出，才得以完成。

提到感情事，莊振凱坦言：「我曾暗戀董育君，因為她很愛笑，個性溫柔，是我心中的最佳戀人的完美形象代表，只是當時她的追求者眾多，我個性木訥，因此只能默默的放在心中，事隔多年我仍這麼認為。」而歷經婚變，恢復單身，莊振凱直說感情的事很微妙，也許這是個契機的開始，但還是需要靠緣分。董育君聽聞後笑說：「說我真的是第一次聽到耶，有些驚訝，一直以來我都當他是弟弟。」對於戀愛，她表示目前沒有規畫，現在只想先把家中債務還清。