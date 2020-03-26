電影《比悲傷更悲傷的故事》雖然改編自南韓電影，但加入更多華語世界的元素後，成功獲得觀眾青睞，不但在2018年稱霸台灣電影市場，創下2.4億台幣的成績，在大陸上映也獲得票房9.5億人民幣（約42.8億台幣）締造票房紀錄，後續也在香港、馬來西亞與新加坡等全球各地開出亮眼成績。而繼電影成功後，更規劃在今年暑假展開電視影集拍攝。

電視影集《比悲傷更悲傷的故事》，預計製作費用高達1.8億台幣，也不忘加入新血要讓觀眾耳目一新，監製莊淳淳表示：「悲傷電影的成功，也給悲傷影集一個最重要的目標，就是要比韓劇更催淚、觸動觀眾感情最深的角落。」

而導演林孝謙因為有《比悲傷》電影的成功，在電視影集規劃上也壓力倍增，坦言：「最大的難處是維持悲傷動人的情感，畢竟在電影的成功下，大家對於電視劇會有更高的期待。整個團隊在呂安弦的領導開會下多次討論，推翻了之前的設定，才寫出目前這個一看就飆淚的版本，故事劇情比起電影版更加催淚！

《比悲傷更悲傷的故事》電視影集預計拍攝10集，故事劇情將不再只圍繞在眾人透過電影所知道的張哲凱與宋媛媛，或許將有更多兩人學生時期的相處，或是其他背景故事呈現在觀眾面前。該片出演的演員卡司尚在確認當中，計畫在明年上架，目前正與各國際平台洽談合作中。屆時勢必將成為2021年最受眾人矚目與期待的台劇。