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遊戲橘子旗下市佔第一射擊遊戲《CSO絕對武力》，即日起攜手熱門韓劇《屍戰朝鮮》首度展開聯名活動！此次合作推出全新劇情專屬地圖，玩家們將跟隨世子一同解開任務、揭開瘟疫真相、對抗各代變異殭屍，體驗如同置身古代朝鮮的世界、隨著遊戲劇情體驗《屍戰朝鮮》的刺激戰役！

【以下內容為廠商提供資料】

《CSO絕對武力》屍戰朝鮮道具、裝飾、武器

《CSO絕對武力》睽違五年重大聯名、全台第一款與熱門韓劇聯名的線上遊戲！

《屍戰朝鮮》首次攜手線上遊戲《CSO絕對武力》推出合作，即日起至2020年4月8日期間，玩家們可以在《CSO絕對武力》體驗置身劇情中的刺激感與打擊感；此次官方特別打造劇情專屬地圖「研究員日記外傳#朝鮮篇」地圖，不僅可以看到《屍戰朝鮮》的宮庭各處、市區街道、還有第一集登場的經典畫面「君王寢室」！玩家們將跟隨世子承接各個大臣、守衛、平民所委託的任務，尋找君王的下落、揭開瘟疫真相，隨著遊戲劇情體驗《屍戰朝鮮》的刺激戰役！

《CSO絕對武力》打造劇情專屬地圖「研究員日記外傳#朝鮮篇」

《CSO絕對武力》玩家將跟隨世子解開任務，體驗如同置身古代朝鮮世界

《CSO絕對武力》可看到《屍戰朝鮮》宮庭各處、第一集登場的經典畫面「君王寢室」

此外，官方特別改編經典熱門地圖「義大利巷戰」，原地圖歐美風街道轉化成古代朝鮮街景，新增多條通道、增加玩家們聚集守備的據點，讓傳統地圖跟上最新熱潮持續再進化的「義大利巷戰-朝鮮篇」！

《CSO絕對武力》將熱門經典地圖「義大利巷戰」改造為「義大利巷戰-朝鮮篇」

免費取得強力近戰武器「極道狂殺」！享受360度全面攻擊力、大戰殭屍！

歡慶聯名開跑，官方於合作期間推出「迎春種子」活動，每日登入皆可獲得1顆「種子」，遊玩殭屍模式累積戰鬥次數可將「種子」化為「嫩葉」、累積擊殺數及助攻數可將「嫩葉」化為「果實」；完成「果實」的玩家，即可兌換武器、解碼器、輔助道具等獎勵內容；其中，玩家們最期待的近戰武器「極道狂殺」，具有超狂技能「百花撩亂」，可進行360度全面無差別攻擊，讓玩家們在對戰殭屍的過程、享受無盡的狂殺饗宴！

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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