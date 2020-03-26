彰化縣員林市田中央巷一家衛生紙工廠，今（26）日發生一起工廠火災，2名員工為了救火而嗆傷及扭傷腳，火勢持續近1小時，造成1間儲存原料的倉庫付之一炬，警方配合消防隊進行滅火臨時封閉高架道路下方道路，因此車流一度回堵至台76線，起火原因由彰化線消防局調查釐清。

員林市中午發生衛生紙廠火災，衛生紙廠廠區的易燃物多，火勢一發不可收拾，濃煙衝天際，就連76快速道路上就可看見火警，消防人員前往搶救，現場兩員工輕微受傷，一人右腳扭傷，雙手輕微燒燙傷，另一人輕微嗆傷，均送往醫院治療。

彰化縣消防第二大隊隊長徐溫聰表示，發生火警的是中部第一間衛生紙工廠，建廠已有近50年時間，目前主要生產抽取式衛生紙以及盒裝衛生紙，除了自有的品牌之外，也幫多間量販業者及五金超市代工。

消防二大隊指出，起火的為僑豐造紙廠，代工生產衛生紙和其他紙品紙器，紙廠內堆放大量易燃紙原料，這間工廠主要生產衛生紙，火苗於10時30分從廠內1間倉庫竄出，1名員工先拿滅火器滅火，因火勢太大而嗆傷，之後火勢一發不可收拾，有部分衛生紙原料被燒毀。

徐溫聰說，消防車抵達現場後拉水線進行灌救，約花30多分鐘，火勢就獲得控制，而有1名員工為了關瓦斯導致手部燙傷、腳扭傷，但員工婉拒就醫，另有1名工廠主管為了滅火輕微嗆傷，經送往員榮醫院治療後無礙。衛生紙工廠王姓業者說，因應目前正在缺貨，所以工廠都在趕工，該廠區是進行打漿工作，每個月都要生產4、5百噸紙漿，如今只能全部停工，目前還無法預估損失，因為機械還需一調整。