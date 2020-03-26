2019 新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情持續延燒，我國政府為讓民眾都有口罩可戴，推行「口罩實名制」，日前也開放網路預購，讓沒時間到藥局排隊的上班族及學生也能夠買到口罩。而今（ 26 ）日為第一波預購口罩領貨日，有民眾去拿貨時，卻發現「小缺點」，貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 發起討論指出「今天去超商領貨了，速度很快，列印一張小白單，店員刷條碼，連證件都不用看，直接把紙信封拿給你就完了，這方面給予肯定，但是有個小缺點，為什麼信封不封起來？」

「信封隨便一個膠帶貼一下都好阿，我拿到的口罩都跑出來一部分被折到，被折到是沒差，就怕跑出來被弄髒，就算像之前塑膠袋稍微貼一貼也比較心安阿，不知道大家看法怎麼樣？」

貼文一出，網友紛紛回應「對阿，就是怕超商不衛生，所以不想網路預購」、「沒看到實體，擔心配送過程，所以才沒訂」、「還是藥局看到實體比較安心」、「今天在板橋某間全家拿的，一個大大的透明塑膠袋，我還以為我買茶葉蛋勒＝＝」、「 +1 真的就是個普通塑膠袋隨意裝」；不過也有網友認為「數量那麼龐大有袋子裝就不錯了」、「對你來說只是黏一個膠帶，對店員來說是黏幾百個，體諒一下吧」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。