新冠肺炎持續在全球延燒，台灣在疫情爆發之初，便下令全國口罩禁止出口，且徵收國內口罩產線統一販售，當時鴻海也隨之發聲表示，將在土城頂埔區設首條生產線，近日就有網友逛衛福部食藥署官網時，發現鴻海旗下的「鴻騰精密」已取得醫療器材許可證字號，將開始生產口罩，引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出，根據食藥署網站的西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢系統資料顯示，突然發現鴻海集團旗下「鴻騰精密」公司在土城廠區建置的口罩生產線已取得醫療器材許可證字號，可以開始製造醫療等級口罩啦！

貼文一出，網友紛紛回應「果凍隊的口罩餒！」、「疫情當前，值得讚賞」、「讚喔！多一條產線是一條」、「應該政府會先徵用吧，很棒的作為」、「口罩概念股 +1 」、「多一條產線 Get ! 希望台灣口罩越來越夠用」、「企業家的氣度啊！有夠讚」、「取證的話應該是政府先徵用吧，畢竟醫療口罩不能出口，推一個」。

據了解，製造廠設在鴻海土城頂埔廠，集團計畫設置 10 條產線，一條產線 10 萬片口罩，預估「果凍牌口罩」一日可產 100 萬片。對此，經濟部工業局表示，防疫期間將徵用符合標準的醫療口罩，不過多少比率的產線作為生產醫療口罩，將尊重企業決定。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。