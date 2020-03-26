李蒨蓉2015年因阿帕契打卡風波遭到輿論撻伐，演藝事業全面停擺，當時知名度攀上人生最高峰，但卻也陷入生命最低潮，不僅被廠商提告求償、先生的公司被銀行刁難，連2個孩子都在學校遭受異樣眼光，李蒨蓉把這5年來的反省沈潛的心路歷程寫成新書《美麗 心覺醒》。

阿帕契事件當時鬧得沸沸揚揚，李蒨蓉在媒體面前嘴硬說出「有那麼嚴重嗎」，她表示：「如今回頭再去看，我也覺得自己滿機車的。」李蒨蓉是獨生女，第一次知道爸爸的長相是透過奶奶家中牆上的照片，直到國3那年才第一次見過爸爸本人，小學時候常被同學嘲笑叫她「李欠爹」，而老師當眾用口紅把李倩蓉畫上血盆大口的小丑模樣要她去罰站，更讓她變成了反骨的冷硬派個性，總是把「老娘」掛嘴邊。

李蒨蓉坦言：「以往在我春風得意時，總認為自己好厲害，老娘說了算、老娘想做就做！」這些年有信仰後反省檢討自己，「從小到大我欠了個爹，讓我心中有著極深的自卑，慢慢轉化成憤世嫉俗的苦毒。我的個性好勝、好強、好競爭、怕輸人，卻不知其實自己是自卑，想要與眾不同卻用錯了方法，才會在成為藝人之後把很多事情弄巧成拙、自食惡果。」

李倩蓉說：「放棄很容易，堅持卻很難！」那些低潮成就現在不一樣的她，「沒有誰的人生能一帆風順永遠站在高點，犯了錯，不代表永遠都不能有修正的機會，那些看似黑暗的日子，回頭細算，原來每一天都是恩典！」希望分享自身走過的經驗，鼓勵那些碰到低潮困境走不出去的讀者，人生真的沒有什麼過不去的困難。