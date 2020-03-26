新冠肺炎疫情持續蔓延，而世界衛生組織總幹事譚德塞因領導防疫處置不當，引發不少國家怒火，日前一名加拿大的網友更發起連署，要求譚德塞下台，目前已經超過 50 萬人連署。對此，習近平今（ 26 ）日狂讚譚德塞的防疫表現獲得「國際社會廣泛認可」。

據《新華社》報導， 3 月 17 日譚德塞曾致函中國主席習近平，表示「在習近平主席的卓越領導下，中國為抗擊新冠肺炎疫情付出了令人難以置信的努力，也因為如此，疫情在中國得到快速地應對，並感激中國向世界衛生組織提供資金來做防疫，充分展現團結互助精神」。

而過了 10 天後，習近平回信提到，對於譚德塞及世衛與中方密切合作防疫表示高度讚賞，且在他的帶領之下，世衛積極推動抗擊疫情國際合作，得到「國際社會廣泛認可」，中國將繼續堅定支持他和世衛在國際抗疫合作中發揮「積極領導作用」，在中方範圍能力內，繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。

消息一出，立刻在 PTT 討論破表「天阿，什麼平行時空啊，看到快吐血」、「國際認可？中國活在哪個時空？」、「發揮積極領導作用？我倒是想問譚德塞做了什麼領導」、「有時間寫信給習大大，沒空理會員國，這叫獲得國際認可」、「什麼啦，誰認可譚德塞了啦，都被發起連署下台了」、「完全無言以對」。（編輯：張嘉哲）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。