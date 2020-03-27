創作歌手賴慈泓相隔2年，即將於6月推出第三張創作專輯，在26日恰巧就是2018年發片的日子，因此他決定在搶先推出首發單曲〈市中心〉與粉絲見面。新歌寫的是對都會的工作省思，面對職場既有框架下產生的矛盾。

向來對於時事有所觀察，〈市中心〉歌詞唱道「滿城風雨、人們各取所需」，恰巧對比如今民眾因為疫情增溫在賣場搶購，甚至出現限購令的採購方式，賴慈泓表示：「人心惶惶，會這樣搶其實某個程度也是在為防疫做準備。」同時也呼籲大家要勤洗手、戴口罩，至於自己防疫撇步，他打趣說：「時中叫我怎麼防我就怎麼防，這個節骨眼大家真的要團結一心才能戰勝病毒，所以我順時中！」

而他總是在IG分享生活點滴，上周發出當年在台北市中心的小巷弄、他身上僅穿一件內褲的半裸照，被粉絲們被廣泛討論疑似升旗勃起照，隔天也迅速撤掉那篇發文，面對網友熱議，他澄清：「你才勃起！你全家都勃起！誰會po勃起照在ig啊……變態喔，就一張穿著內褲的照片被講成勃起照…」

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