今日天氣／各地高溫逾 30 度 中部以北有雨

今（ 27 ）日中部以北有降雨的機率，上半天仍可見陽光，氣溫與昨日類似，各地高溫可以超過 30 度，然而隨鋒面接近，北部、東半部天氣多變化，局部地區偶爾會有陣雨的現象，其餘地區則是偏向午後山區有局部短暫雷陣雨；晚起鋒面通過台灣，夜間到隔日清晨在中部以北、東北部的陣雨、雷雨現象會較明顯，同時有局部較大雨出現的可能，其餘地區天氣也會不穩定，局部地區也會有降雨出現，東北季風增強後，會開始感到涼意。

台灣當年 SARS 醫療口罩超好買？ 眾曝「關鍵差異」：難怪

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在全球持續延燒，使得近期醫療口罩在各國都出現「一罩難求」的窘境。日前就有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，為何當初 SARS 時期，台灣醫療口罩比現在還要容易購得？貼文立刻引發網友熱議，許多人立刻點出「背後關鍵」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛指出關鍵「因為傳出只有 N95 有效啊」、「那時候新聞報說 N95 才擋得住啊」、「因為當時流傳著只有 N95 能防治 SARS 病毒」、「當時很好買一般， N95 買不到」、「那時候都買 N95 吧」、「當時當兵也戴 N95 ，快要人命」、「那時候很多人以為一般醫用無用，難怪只搶 N95 」。

英情侶遊花蓮批「被監禁」指揮中心揭真相！網怒了

因為新冠肺炎疫情持續擴大，外媒 BBC 的報導，提到一名英國女子娜塔莉．道森和澳洲男友皮克斯利，抱怨來台灣度假時被要求進行居家檢疫 14 天，且痛批環境很差、沒有熱水。

怎知小民苦？蘇貞昌到超商體驗領口罩「將開放買更多！」

為了瞭解口罩分配現況，行政院長蘇貞昌昨（ 26 ）日特地到超商親自體驗領口罩，他感謝各大超商協助政府的政策，也指出政府目前正在評估，讓民眾一次可以買到更多口罩，且限制更少。

歐洲單日確診、死亡再飆新高！一看「恐怖曲線圖」全發毛

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在全球持續延燒，尤其是歐美各國大規模淪陷。對此，昨（ 26 ）日一早有網友在 PTT 八卦版提到，歐洲單日確診數又再創新高，各國和各個屬地確診總數來到 25 萬 1914 例，單日就新增 31115 例，並貼出確診數和死亡人數的曲線圖，貼文立刻引發全場熱議。

連兩天穿黑襯衫赴靈堂 辛龍「左胸刺繡」藏愛妻密碼

「國標舞女王」劉真 22 日不敵病魔辭世，享年 44 歲，與她結縭 6 年的辛龍，近日強忍悲傷情緒替愛妻處理後事。 25 日下午及昨天一早，辛龍皆穿著一件黑色襯衫赴靈堂，而該件襯衫背後其實隱藏一個關於夫妻倆的小故事。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。