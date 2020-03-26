口罩
▲口罩目前可以網路預購以及到藥局購買。（示意圖／ NOWnews 資料照片）

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今日天氣／各地高溫逾 30 度　中部以北有雨

今（ 27 ）日中部以北有降雨的機率，上半天仍可見陽光，氣溫與昨日類似，各地高溫可以超過 30 度，然而隨鋒面接近，北部、東半部天氣多變化，局部地區偶爾會有陣雨的現象，其餘地區則是偏向午後山區有局部短暫雷陣雨；晚起鋒面通過台灣，夜間到隔日清晨在中部以北、東北部的陣雨、雷雨現象會較明顯，同時有局部較大雨出現的可能，其餘地區天氣也會不穩定，局部地區也會有降雨出現，東北季風增強後，會開始感到涼意。

台灣當年 SARS 醫療口罩超好買？　眾曝「關鍵差異」：難怪

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在全球持續延燒，使得近期醫療口罩在各國都出現「一罩難求」的窘境。日前就有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，為何當初 SARS 時期，台灣醫療口罩比現在還要容易購得？貼文立刻引發網友熱議，許多人立刻點出「背後關鍵」。

▲有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，為何當初 SARS 時期，台灣醫療口罩比現在還要容易購得？貼文立刻引發網友熱議，許多人立刻點出「背後關鍵」。（圖／翻攝自 PTT ）
▲有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，為何當初 SARS 時期，台灣醫療口罩比現在還要容易購得？貼文立刻引發網友熱議，許多人立刻點出「背後關鍵」。（圖／翻攝自 PTT ）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛指出關鍵「因為傳出只有 N95 有效啊」、「那時候新聞報說 N95 才擋得住啊」、「因為當時流傳著只有 N95 能防治 SARS 病毒」、「當時很好買一般， N95 買不到」、「那時候都買 N95 吧」、「當時當兵也戴 N95 ，快要人命」、「那時候很多人以為一般醫用無用，難怪只搶 N95 」。

英情侶遊花蓮批「被監禁」指揮中心揭真相！網怒了

因為新冠肺炎疫情持續擴大，外媒 BBC 的報導，提到一名英國女子娜塔莉．道森和澳洲男友皮克斯利，抱怨來台灣度假時被要求進行居家檢疫 14 天，且痛批環境很差、沒有熱水。

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▲衛福部長陳時中。（圖／ NOWnews 資料畫面）

怎知小民苦？蘇貞昌到超商體驗領口罩「將開放買更多！」

為了瞭解口罩分配現況，行政院長蘇貞昌昨（ 26 ）日特地到超商親自體驗領口罩，他感謝各大超商協助政府的政策，也指出政府目前正在評估，讓民眾一次可以買到更多口罩，且限制更少。

行政院長蘇貞昌。( 圖 / 記者呂炯昌攝 )
▲行政院長蘇貞昌。( 圖 / 記者呂炯昌攝 )

歐洲單日確診、死亡再飆新高！一看「恐怖曲線圖」全發毛

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在全球持續延燒，尤其是歐美各國大規模淪陷。對此，昨（ 26 ）日一早有網友在 PTT 八卦版提到，歐洲單日確診數又再創新高，各國和各個屬地確診總數來到 25 萬 1914 例，單日就新增 31115 例，並貼出確診數和死亡人數的曲線圖，貼文立刻引發全場熱議。

▲歐洲確診數成長曲線圖。（圖／翻攝自 PTT ）
▲歐洲確診數成長曲線圖。（圖／翻攝自 PTT ）
▲歐洲死亡數成長曲線圖。（圖／翻攝自 PTT ）
▲歐洲死亡數成長曲線圖。（圖／翻攝自 PTT ）

連兩天穿黑襯衫赴靈堂　辛龍「左胸刺繡」藏愛妻密碼

「國標舞女王」劉真 22 日不敵病魔辭世，享年 44 歲，與她結縭 6 年的辛龍，近日強忍悲傷情緒替愛妻處理後事。 25 日下午及昨天一早，辛龍皆穿著一件黑色襯衫赴靈堂，而該件襯衫背後其實隱藏一個關於夫妻倆的小故事。（編輯：賴詠璿）

▲辛龍面對媒體不發一語。（圖 / 記者林柏年攝）
▲辛龍面對媒體不發一語。（圖 / 記者林柏年攝）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。