SBL超級籃球聯賽下半季賽事，原本因為新北市政府政策被迫停賽兩週，但經過協會努力奔走下於25日順利在皓宇國際體育館復賽，首場比賽由台灣銀行出戰台灣啤酒，本場比賽戰況膠著，一直戰到最後讀秒階段才分勝負，最終由台啤96:93三分差帶走勝利，周俊三教練賽後直言，球員心態鬆懈。

台銀洋將瓊斯(Matt Jones)本場比賽因為腸胃炎缺陣，「看到對方的陣容，球員一開始心態就有點太輕鬆了，今天發生24次失誤還能贏球真的是奇蹟。」周俊三較練賽後說道，雖然拿下下半季6連勝，但也顯然對於子弟兵輕敵的態度感到不慎滿意。

拚到最後一刻不幸落敗的台銀隊，陳國維教練表示：「團隊表現接近完美，畢竟是年輕球隊，細節上的處理確實沒有台啤好，不過也非常肯定所有球員表現。」

這場比賽台銀上半場打完僅領先3分，要不是下半場台啤王子綱及黃鎮及時的三分球攻勢，恐怕今天就要終止連勝，攻下全隊最高21分的黃鎮也坦言「是我們自己心態上有點跑掉，今天溝通沒有像之前做的那麼好，希望回去後多溝通改善，我們目標是冠軍，就是朝這目標前進，然後把細節做好。」

3分惜敗的台銀隊，未來將面對7天6戰甚至12天8戰的地獄賽程，陳國維教練說：「當然會比較累，所以盡量多換些球員，用上場時間跟輪替，讓球員們做到調整，以不要受傷地做好訓練跟調度為原則；而且如果大家都能夠在今天瓊斯缺陣的情況下，每場都做到這場這樣的比賽內容，相信往後一定有機會可以抓下每場比賽。」

今天下半場逆轉的台啤得分平均，共6人得分上雙，以黃鎮21分最佳，塞瑟夫(Ihor Zaytsev)17分7籃板，王子綱及蔣淯安則是16分地進帳，巴克利(Kentrell Barkley)11分，范士恩10分8籃板。

台銀方面，米歇爾(Charles Mitchell)繳出全場最高33分9籃板4助攻3抄截2阻攻，林任鴻則是11分地進帳，全隊12人皆有上場紀錄僅李其恩沒有開張。