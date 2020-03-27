日職阪神虎隊投手藤浪晉太郎昨日確診2019新型冠狀病毒（COVID-19），連2位同隊選手也中鏢，阪神球團決定單周停止練習，不過球隊目前算是「解散」狀態，因為球團都要求選手在家待機，也可能影響24日開始的日職開幕戰。

日職12球團也針對2019新型冠狀病毒（COVID-19）有一些措施

以下為12球團做法：

巨人：2日開始熱身賽遠征禁止外出。

阪神：由於藤浪確診，26日至4月1日球員將在家中待機。

橫濱DeNA：2日開始，總教練跟選手等遠征原則上外出禁止，住宿者也原則上禁止外出。

廣島：外出、外食自肅，13日福岡遠征開始外出要跟管理報告。

中日：3日開始遠征等外出禁止。

養樂多：選手、行政人員外出自肅，24日遠征廣島外出禁止。

西武：選手、行政人員外出、外食自肅，26日開始原則禁止。

軟銀：7、8日橫濱遠征避免不需要的外出。15日對戰廣島遠征也一樣。

樂天：3日開始參加靜岡遠征選手、行政人員等都禁止外出，2月15日開始限制外出。

羅德：2月開訓以來每天早上全部選手量體溫，年輕球員外食原則禁止。

火腿：2月29日對選手傳達外出禁止令。

歐力士：總教練、選手、行政人員遠征原則外出禁止，住宿者也是一樣。