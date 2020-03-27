2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，東京奧運確定延期後，日本確診病例近日激增，東京都知事小池百合子日前才在晚間緊急召開記者會，呼籲民眾盡量待在家休息，避免前往空氣不流通的場所、避免人群群聚、避免近距離交談。結果日本媒體卻爆料，首相安倍晉三的老婆安倍昭惠，相約 12 位友人一同賞櫻，照片曝光惹惱日本網友。

綜合日媒報導，媒體曝光了一張安倍昭惠與友人一塊賞櫻的照片，透露照片是在 3 月下旬拍攝的，安倍昭惠主辦了一場賞櫻聚會，包括她自己共有 13 人參加，與會者多是安倍昭惠私底下的民間友人。

就在小池百合子向民眾傳達疫情嚴峻，甚至不排除封城的期間，首相妻子卻舉辦賞櫻會，明顯牴觸了小池百合子「避免人群群聚」、「避免近距離交談」的呼籲。

消息引起日本網友的不滿，日本奇摩的新聞報導底下已經有將近 9 千位網友留言，其中大多數都在質疑安倍昭惠此時賞櫻的行為不適當。「她真的知道自己的身份嗎？」、「可能是最糟的第一夫人」、「看到照片我真的震驚了」、「看到安倍夫人此時仍在賞櫻，實在覺得很不舒服」。（編輯：倪浩軒）

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