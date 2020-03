新加坡法治嚴明,在防堵新冠肺炎疫情等性命攸關的事上更是鬆懈不得。新加坡政府今天( 27 日)起,要求所有民眾,除了政府規定可豁免的場所以外,在公開場合都須與他人保持 1 公尺以上的距離,若有人故意違反規定,將會被處新加坡幣 1 萬元(將近新台幣 21 萬元)的罰款,以及監禁最長 6 個月。

根據新加坡《海峽時報》報導,新加坡衛生部門週四( 26 日)晚上在該國的政府公報上,發布有關《傳染病法》的最新消息,除禁止超過 10 個人的聚會外,從當天午夜起,在咖啡店、餐廳、購物中心等場所,人與人之間須保持至少 1 公尺以上距離,故意違反此規定者,將可被處以新加坡幣 1 萬元的罰款,還面臨最長 6 個月的牢獄之災。

