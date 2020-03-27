新加坡法治嚴明，在防堵新冠肺炎疫情等性命攸關的事上更是鬆懈不得。新加坡政府今天（ 27 日）起，要求所有民眾，除了政府規定可豁免的場所以外，在公開場合都須與他人保持 1 公尺以上的距離，若有人故意違反規定，將會被處新加坡幣 1 萬元（將近新台幣 21 萬元）的罰款，以及監禁最長 6 個月。

根據新加坡《海峽時報》報導，新加坡衛生部門週四（ 26 日）晚上在該國的政府公報上，發布有關《傳染病法》的最新消息，除禁止超過 10 個人的聚會外，從當天午夜起，在咖啡店、餐廳、購物中心等場所，人與人之間須保持至少 1 公尺以上距離，故意違反此規定者，將可被處以新加坡幣 1 萬元的罰款，還面臨最長 6 個月的牢獄之災。

Coronavirus: Safe distancing rules kick in, failure to sit or queue 1m apart from others could land you a fine or jail term https://t.co/adTTNpaLPJ — The Straits Times (@STcom) March 26, 2020

根據新加坡《 2020 年傳染病（防止 Covid-19 傳播措施）條例》，自 3 月 27 日起到 4 月 30 日，禁止在電影院、劇院、娛樂場所、電子遊戲中心等場所，進行所有關於體育賽事、展覽、貿易和公共娛樂活動。

相關報導並指出，工作場合、學校、議會和法院等場所，可豁免於前述規定之外。

截至台灣時間 27 日上午，新加坡已有 683 例新冠肺炎確診，其中 2 人死亡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。