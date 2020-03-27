2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，我國政府為讓民眾都有口罩可戴，推行「口罩實名制」，日前也開放網路預購，讓沒時間到藥局排隊的上班族及學生也能夠買到口罩。而 26 日為第一波預購口罩領貨日，不少民眾一早就到超商取貨，但就有網友指出自己去領卻被店員回應「沒貨了」，而引起許多人討論。

26 日有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己在網購口罩領取的第一天，就立馬衝到指定超商取貨，但沒想到一到後，店員竟跟他告知「沒貨了」！這樣的詭異狀況，也讓原 PO 疑惑提問「有人也有相同狀況嗎？但這不是配好的，也收到簡訊通知，打1919也都忙線中，整個莫名….」。

除此之外，原 PO 也貼出簡訊截圖，證明自己有到通知，也表示「已打客服，對方說不應該有這樣的狀況，會去暸解一下。」

問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中也有許多鄉民指出有相同狀況，直呼「印了單子被告知沒有貨，只好把單子帶回家」、「被告知沒貨 +1 」、「我也是，下班後印了單子店員說沒貨」、「我拿小白單說沒口罩叫我明天再來」。

然而，就有網友解釋原因，直言「我們這裡的超商店員也告知：口罩沒了，剛才詢問 1922 後得知，超商有每日最高的配給量，因此熱門超商還是會出現被領光的情況，所以那就…明後天再試試」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。