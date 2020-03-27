2019新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球不斷延燒，國人自國外返國的人數也不斷激增，嘉義市一直以來都是保持「零案例」的淨土，日前有從歐洲返回的女學生確診而破蛋﹔昨天又新增2例境外移入的個案，市府緊急而慎重的送往2家不同醫院的負壓病房治療。

第1例女學生遭確診後，曾經引起一陣恐慌，經市府提出處理經過說明，確認返國到送醫都無接觸到任何人，民心才未再浮動；今（26）日清晨衛福部疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統更新顯示，嘉義市再新增2起確診個案，也是境外移入。

2例確診個案，都是日前從國外返回，年約25歲到35歲青、壯男性﹔2人出現發燒狀況，進行居家檢疫，經篩檢後確認確診，嘉義市政府衛生局即刻通報消防局，由2輛救護車分別載送到2家不同醫院的負壓病房隔離治療。

消防局說，接衛生局通報，即派遣專責救護車分別到2個案家中，將個案分別載送到不同醫院的負壓病房治療，對負責載送的車輛都有做隔離防護，車內即隔離膠膜馬上銷毀，消防員的防護衣、戴口罩，返隊後即做全面消毒。

衛生局籲請市民，家中如居家隔離或檢疫者，被隔離、檢疫者應該要單獨居住，其他成員暫住他處，如果不方便，至少要讓被隔離者單獨住一間套房、全天戴口罩，家庭成員也應戴口罩，衛浴設備分開使用，並隨時保持1公尺以上的距離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。