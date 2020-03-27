嘉義巿繼第1例留學回國女學生確診新冠肺炎後，又新增2例，皆為境外移入，讓嘉義地區防疫更為緊張，仍零確診的嘉義縣更祭出罰款告誡居家檢疫犯規者，降低防疫破口，木蘭國際同濟會3月27日上午贈送200瓶手部清潔液，提供給中埔和興國小師生防疫，對抗病毒、守住健康。

木蘭國際同濟會成立32年，目前會員約60人，長年致力捐血、急難救助、贈書等社會公益活動，現任會長為嘉義縣中埔鄉鄉民代表謝玉妙﹔3月27日上午國際同濟會台灣總會澎嘉南區主席林增銳及會長謝玉妙帶領祕書長、財務長等會姊幹部，前往中埔和興國小致贈200瓶手部清潔液及社服金。

謝玉妙指出，該會長年致力慈善公益，此次新冠肺炎疫情嚴峻，加上嘉義巿區已有3名確診個案，身為會長及中埔鄉民代表身份，發起捐贈防疫品及社服金活動，期盼盡一份心力，協助國小師生加強防疫。

捐贈的手部清潔液與社服金由和興國小教務主任蔡耿維代表接受，蔡耿維表示，200瓶防疫品不夠全校226人每人一瓶，不過會均分到每間教室，讓學生方便使用，學校亦落實門口測溫、手部消毒工作，也時時向學生宣導衛生事宜，加緊防範。

除捐贈防疫品外，木蘭國際同濟會亦與人壽公司合辦反毒電競爭霸賽，有和興國小五年級40位學生參與，透過趣味答題了解反毒的重要，上午整個活動讓學生學習、體認，病毒和毒品通通不要來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。