「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」(簡稱新冠肺炎),疫情重創全球,美國近幾日確診人數更是持續飆升,截至台灣時間 27 日中午已超過 8.5 萬人感染新冠肺炎,美國總統川普於美東時間 26 日晚間和中國國家主席習近平,就新冠肺炎疫情通話,川普隨即在個人推特上 po 文,聲稱他和習有了「很棒的談話」,也對新型冠狀病毒有了更多了解。

川普在推特上的 po 文,打著:「剛剛與習近平主席進行了非常棒的交談。詳細討論了肆虐我們星球大部分地區的冠狀病毒。中國已經全都經歷過,並因此發展出對病毒深刻強力的了解。我們正在緊密合作」,推文未再以「 ChineseVirus 」形容該病毒,而是改以「 CoronaVirus 」稱呼。

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!

