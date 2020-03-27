「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎），疫情重創全球，美國近幾日確診人數更是持續飆升，截至台灣時間 27 日中午已超過 8.5 萬人感染新冠肺炎，美國總統川普於美東時間 26 日晚間和中國國家主席習近平，就新冠肺炎疫情通話，川普隨即在個人推特上 po 文，聲稱他和習有了「很棒的談話」，也對新型冠狀病毒有了更多了解。

川普在推特上的 po 文，打著：「剛剛與習近平主席進行了非常棒的交談。詳細討論了肆虐我們星球大部分地區的冠狀病毒。中國已經全都經歷過，並因此發展出對病毒深刻強力的了解。我們正在緊密合作」，推文未再以「 ChineseVirus 」形容該病毒，而是改以「 CoronaVirus 」稱呼。

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

至於中國方面，根據其官媒《新華社》、《中新社》等報導，習近平在通話中再次重申，自從新冠肺炎疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛以及包括美國在内的有關國家通報疫情信息；而在各方共同努力下，昨天( 26 日)舉行的 20 國集團領導人特别峰會也達成不少共識，取得了積極成果。

習近平還強調，當前中美關係正處在 1 個重要關口，雙方「合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇」，希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共赢的關係。對於目前仍在美國的大量中國公民包括留學生，習近平也表達了中國政府對其安全和健康的高度重視，希望美方採取切實有效的措施，維護他們的生命安全和身體健康。

另一方面，川普則對習近平的談話回應道，很高興看見中方在抗擊疫情方面取得了積極進展，對其很有啟發，他將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。此外，川普也感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，他在社交媒体上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，美方也將保護好仍在美國的中國公民，包括中國留學生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。