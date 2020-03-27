新戲《不完美的她》由周迅主演，惠英紅、趙雅芝等實力派女星特別演出，該劇改編自日劇《Mother》，惠英紅與趙雅芝分別演出周迅的養母與生母，巧妙的嵌入三位母親的角色，周迅的多變、惠英紅的英氣與趙雅芝的高雅成為亮點之一。劇中周迅經歷了黑暗童年，直到遇見養女小歐彷彿看見童年自己，母女倆在互相陪伴中，治癒彼此最深的黑暗傷口。

周迅在《不完美的她》展現母愛的光輝，牽著無血緣養女上學、教她一起做菜、一起踏青、騎木馬嬉戲，感性對著女兒說：「能成為你的媽媽真好，我愛你。」她的養女小歐則不斷對她聲聲喚媽媽，每一句媽媽聽得讓網友聽得揪心，認為「世界上最美的字句是母親，最動聽的呼喚是媽媽。」而小女孩甚至還童言童語地對周迅說，「謝謝你做小歐的媽媽。」畫面讓人看得眼淚直流。

周迅曾在節目中透露與母親的相處，「從小我媽擔心我的手會粗，因此從不讓我進廚房，每次看到我洗碗，都會趕緊叫我擦護手霜。」周迅坦言也和很多人一樣，不會將感謝和愛意直接表達給父母，但現在也會道出感謝。

《不完美的她》集結周迅、惠英紅、趙雅芝等實力派演員，惠英紅曾在一次的採訪中透露，最想合作的女演員，就是周迅。周迅則說自己這一兩年拍了很喜歡導演與各種風格不同的戲，讓自己演員的生命體驗更豐富，「真正想做一個好演員，你真的要與周遭生活和相關人事物產生清晰的連結。」《不完美的她》每週五六日晚上八點騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。