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Splyce戰隊創辦人、OverActive媒體集團資深副總裁Marty Strenczewilk昨（26）日宣布，他將自戰隊與集團離職，轉往下個人生階段前進。Marty Strenczewilk自2015年建立Splyce戰隊，並成功在2019年將戰隊全額轉賣給OverActive媒體集團。

Some personal news: After months of conversations with my family, I’ve decided that I’m ready for a new challenge. Co-founding Splyce 6 years ago and then working with the smart, talented folks at @OverActiveMedia after we were acquired has been an incredible adventure. 1/ — Marty (@Lazerchickenzzz) March 25, 2020

旗下擁有《鬥陣特攻》OWL、《英雄聯盟》LEC等5個競技戰隊名單的Splyce戰隊，戰隊創辦人暨OverActive媒體集團資深副總裁Marty Strenczewilk昨日宣布，他將離開戰隊與集團，尋找人生下一個挑戰。他表示離職的原因是與家人討論數月後做出的，並表示創建Splyce以及在戰隊被OverActive媒體集團併購後的6年間是段美好的冒險。

Marty Strenczewilk在2015年正式創建Splyce戰隊，成功搭上電競熱潮，並在《英雄聯盟》EU LCS等聯賽取得成功，吸引投資者注意。2018年4月，加拿大OverActive媒體集團首次投資Splyce戰隊140萬美元，並在該年底正式與Marty Strenczewilk達成戰隊併購協議，Marty Strenczewilk也因此成為OverActive媒體集團資深副總裁。Marty Strenczewilk表示他仍在思考下一步該往哪個方向前進，也不排除未來再回歸電競。

新聞來源為Newtalk 新頭殼