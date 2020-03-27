2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，疫情嚴峻東京奧運也因此不得不延後一年舉辦。四年一度的體育盛事延期，對許多選手來說都是大受影響，畢竟可能有些選手今年狀況正佳，而一年後會怎樣沒人說得準。但除了選手之外，對奧運延期感到最遺憾的，可能就是日本的兩位 103 歲人瑞火炬手了吧！

每次奧運，聖火傳遞路線、各地的火炬手都會精心規劃，而開幕典禮時點燃聖火，更是能夠把氣氛烘托到最高潮。而這次東京奧運的火炬手們，除了有知名藝人石原聰美、山田孝之等人，也特別邀請了兩位高齡 103 歲的富久正二、箱石シツイ擔任，在高齡化的日本社會，人瑞火炬手格外顯得具象徵意義。

奧運宣布延期一年後，日本媒體旋即登門訪問了兩位高齡火炬手。富久先生表示，自己覺得很無奈，但明白疫情嚴峻，延期也是沒有辦法的事。富久先生強調，傳遞奧運聖火是莫大的榮耀，也是他畢生想要達到的目標。如今也只能努力撐過這一年，希望身體能夠健健康康的。

箱石小姐也坦承很失望，因為為了傳遞聖火已經進行了許多練習，甚至連新鞋子都買好了。箱石小姐直言，已經活到這個歲數，什麼時候會出什麼意外也很難說，現在只能盡人事聽天命，希望明年還能夠健康登場。

流行病肆虐全球，打亂了許多民眾原本的生活。而對兩位高齡 103 歲的長者來說，若錯失傳遞奧運聖火的機會更可能是難以彌補的遺憾，讓人不禁唏噓。（編輯：倪浩軒）