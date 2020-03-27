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眼看《英雄聯盟》LCS春季賽只剩最後一周的兩場賽程，但四屆聯賽衛冕冠軍Team Liquid卻在本季遭遇挑戰，甚至有可能會被擋在季後賽大門之外。陣中明星AD選手「大師兄」Doublelift昨（26）日開台闡述為何隊伍本季狀態如此低迷，直言問題出在「溝通」上。

Doublelift認為每位選手在比賽面總有相左看法，小到團戰配合大到指令決策，因此眼前隊伍最需解決的問題就是團隊溝通，但這卻也是最困難的事情。他以自身為例，他永遠都不清楚隊伍計畫，「當你不知道遊戲中該做什麼事，那你就無法在機會來臨時做出先發制人的攻勢」。

「當一個狀況發生時，我們並未時常做好迎戰準備，機會就會這樣流失，因為你在LCS的對手不會給你那麼多機會。如果你碰到職業選手，可能會有5秒至10秒不等的機會空檔，如果你碰到的是更爛的隊伍，可能就會有更多致勝機會。但你如果連準備都還沒準備好，就會錯失這些機會，你就不可能把事情做好。」Doublelift如此說道。

Doublelift也在實況中承認他已經不再是隊伍的主CALL，過去他所待的隊伍大多時候都是擔任這個角色。

Team Liquid在大師兄加入後，連續拿下自2018春季賽至2019夏季賽四座聯賽冠軍，今年春季賽身為衛冕軍的他們卻打得不如預期。已完成16場比賽中卻只取得7勝9負，他們將在最後兩場對上聯賽前段班的FlyQuest與Cloud9。

LCS今年春季賽進行季後賽改制，走的是雙敗淘汰制，LCS前六名將能晉級季後賽，前四種子從勝部賽程開始，第五六種子則是從敗部打起。目前TL僅排在聯賽第七名，仍落後並列第五名的100T、IMT一場勝差，由於三隊最後一周並不會有互打機會，對TL來說若要「天助自助」，勢必得尋求兩戰均勝。

新聞來源為Newtalk 新頭殼