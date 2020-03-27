2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，近期由於歐美地區疫情快速擴散，台灣境內移入的確診個案也不斷攀升。不過，近日西班牙就傳出一名員警，透過超暖行徑為所有人加油打氣，而引起許多網友討論。

近期西班牙疫情狂燒，總理桑傑士（ Pedro Sanchez ）就下令宣布，自本月 14 日起實施為期 15 天封城，但隨著死亡人數仍不段攀升。然而，西班牙疫情卻不斷升溫，目前確診案例已達 57,786 例、死亡人數更達 4,365 人，因此當局又再宣布封城令延長 15 天。

對此，位於西班牙北部的小鎮諾雷尼亞（ Norena ）的某社區，就拍到一名員警暖心為大眾打氣。在影片中，這名員警透過廣播向大家表示：「我有一個好消息和壞消息，壞消息是明天會下雨，好消息則是我們又會有 2 個星期能繼續做現在大家在做的事，但是這次我們會享有優勢，因為我們已經知道該做些什麼，我們已經被訓練了一個星期」。

之後，員警又幽默地向年幼的孩子喊話，自己拿到一封「來自皮卡丘的信」，接著不斷的說著「皮卡皮、皮卡皮卡」（ Pika pi pika pika ），員警解釋皮卡丘的意思即是「你們做得很好」，指出大家之後也會繼續表現很棒，更大讚你們都是冠軍，未來疫情很快就會不需要那麼擔心了，幽默直呼「如果皮卡丘都這麼說了，那就是真的，大家要快點振作起來」。

Los niños del poblado de Noreña en Asturias, España, recibieron una carta del mismísimo Pikachu para darles animo en la cuarentena. pic.twitter.com/fO4c7GcByu — Distortion World (@DistortionWRLD) March 23, 2020

影片一曝光後，就吸引將近 49 萬人按讚，更有不少網友一看紛紛感動直言，「給你一個大大的擁抱，我們將會一起離開」、「有這樣的警察真是太棒了」、「感覺很棒，這讓我們所有人都笑了」。（編輯：陳雅雲）

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