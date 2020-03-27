紐西蘭航空昨(26)日因為地勤作業疏失，誤將3名外籍旅客載到桃園機場轉機，由於新規定禁止入境的外國旅客須原機遣返出發地，但紐國此時也拒絕非本國人入境，導致3人困在桃園機場內，「進不得、轉不得、退不得」，成了台灣版的《航站情緣》﹔經移民署國境事務大隊向指揮中心請示後，除裁罰違載的紐西蘭航空，3名外籍旅客也在今(27)日上午搭機離境。

為防堵2019新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散，中央日前明文禁止所有外籍人士入境、轉機，但是紐西蘭航空一架班機26日下午從奧克蘭飛抵桃園國際機場，疑因奧克蘭機場的地勤作業疏失，讓2名日本人與1名英國人從紐西蘭搭機到台灣轉機，3人下機後欲到轉機櫃台辦理手續，才被告知台灣早已宣布禁止轉機，3人在無法入境、轉機前往下一個行程的情況下，又因紐西蘭鎖國政策，拒絕非本國籍人士入境，也沒辦法原機遣返回紐西蘭，後來被安排在管制區內休息區等候。

經移民署向中央反應此情況後，為了防疫考量，中央流行疫情指揮中心指示，依規定裁罰違載的紐航，並儘速安排班機遣返離境事宜。2名日籍人士於今日上午8時30分搭乘長榮航空班機飛返大阪，英籍旅客原先預計下午搭乘中國班機前往上海，但因航空公司拒載，最後改搭上午9時50分長榮航空班機飛往上海，3人在滯留桃機期間，航站人員皆有為其量測體溫，並且詳細填寫檢疫證明、旅遊史、居住史等資料，同時要求追蹤行動範圍。

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