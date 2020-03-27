（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡27日專電）南非武漢肺炎確診已超過1000例，當地時間27日首傳2名患者於西開普省（Western Cape）過世，均為女性，分別為48歲與28歲。

南非新聞網站「索威坦人即時消息」（SowetanLIVE）今天引述衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）證實此一不幸消息。

他說：「這名48歲婦人在加護病房（ICU）病情突然惡化，不幸於今天早晨過世。」

「另一名28歲年輕女性是26日入院，接受一連串緊急救治，仍不幸於今天早晨過世。所有臨床圖片顯示與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）症狀一致。但我們還是正在等待檢測結果確認這一點。」

他表示，一名病患於私人醫院過世，另一名於公立醫院過世。

他向家屬致上誠摯慰問，同時呼籲人們遵守政府為遏止病毒傳播所制定的全國封鎖21天的所有規範。

他說：「當我們所有人都努力阻止病毒散播時，每個人都應該待在家裡，不要隨意出門。我們一起努力挽救每一條生命。」

2019冠狀病毒迅速擴散，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）宣布從26日午夜起展開21天的全國封鎖。

27日是封鎖的第一天，也是確診超過1000例、首度出現2個死亡病例的日子，人們更應嚴肅看待武漢肺炎迅速傳播的嚴重性。（編輯：陳永昌）1090327