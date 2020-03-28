雲嘉南濱海國家風景區管理處配合正向防疫的推動，規劃北線路的「北海盜1日遊」及南線路的「鹽鹽春日遊」，景點環境空曠不過度群聚，適合遊客戶外活動，非常推薦民眾利用假期遊玩，同時北門區永隆橋改建工程，台灣好行公車西濱快線至11月29日止，原行駛停靠北門區公所(水晶教堂)站點暫時遷移至北門婚紗美地地標旁。

不能去日本北海道5日遊，就來雲嘉南「北海盜1日遊」﹔雲嘉南濱海國家風景區管理處推廣防疫期間安心旅遊，推薦規劃的輕旅遊行程，有北海盜一日遊(北門各景點及嘉義東石蔡牽海盜村)，以及鹽鹽春日遊(七股鹽山、台灣鹽博物館及七股遊客中心)。

北線以浪漫的婚紗美地及水晶教堂等地景為特色，繼去年10月底於北門婚紗美地創造新亮點，以藝享世界、夢幻島、童話仙境三大主題，增設兔子、松鼠、袋鼠、麋鹿等各種可愛動物裝置藝術，在鹽工宿舍區前有撲克牌鐵雕座椅，北門遊客中心前方大草皮則是夢幻島，其中「夢幻島」於近期入圍了「2020義大利A’Design Award設計大獎」。

鄰近嘉義鰲鼓溼地的「蔡牽海盜村(向禾休閒漁場)」，以清朝時代活躍於台灣海峽的海盜-蔡牽為名，另以海盜後裔為延續土地價值，開始關心環境及教育為理念，園區內裝飾皆透過老闆巧手以漁船廢棄的保麗龍、浮球等作為創作素材，另提供海盜道具予遊客裝扮，並有划船撈海菜、釣魚、摸文蛤、烤鮮蚵等等漁村生態體驗，適合親子全家同遊。

南線鹽鹽春日遊有七股大鹽山，轉型為娛樂遊憩的觀光休閒場域，園區內除了白靄靄的鹽山地標外，多座造型裝飾地景也十分逗趣，還能品嚐鹹鹹甜甜的鹽冰棒、順口好入喉的鹽咖啡；鄰近的台灣鹽博物館是全台唯一一座以鹽為主題的博物館，館內以輕鬆有趣的方式呈現鹽產業豐富多變的風情，販賣部有販售古早味－鹽工茶、現代文青飲品－金箔海鹽奶蓋茶以及許多鹽文創商品；位於鹽山和鹽博物館之間的「七股遊客中心」，其建築外觀充滿設計感，近來是網美拍照勝地、IG打卡熱點，不管是迴廊還是大片階梯都超好拍。

另配合台南市北門區「永隆橋改建工程」交通管制，「台灣好行-西濱快線」於109年3月2日起至11月29日止，北門地區原行駛路線改道，其中【北門區公所(水晶教堂)】站點暫時遷移至北門婚紗美地地標旁，遊客下車即可一覽鄰近的特色地景及北門遊客中心浪漫彩繪牆。