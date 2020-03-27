「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）疫情席捲歐洲各國，高官、皇室也未能倖免，繼摩納哥親王阿爾貝二世（ Prince Albert Ⅱ ）、英國王儲威爾斯親王查爾斯（ Prince Charles ）等人確診後，歐洲再有王室成員感染，甚至命喪黃泉。

綜合外媒報導，西班牙國王菲利普六世（ King Felipe VI ）的表姐瑪麗亞·泰瑞莎（ Maria Teresa de Borbón y Parma），因感染新冠肺炎而病逝於巴黎，享壽 86 歲，也是全球第 1 起王室成員因此死亡的病例。

根據西班牙《國家報》 （ El País ）報導，瑪麗亞·泰瑞莎（ MaríaTeresa ）生於 1933 年，是波旁-帕瑪王朝領袖佛朗西斯科•哈維爾一世（ Francisco Javier I ）的女兒，有「紅公主」之稱。瑪麗亞·泰瑞莎學識淵博，畢業於巴黎的索邦大學（ Sorbonne ）政治科學專業，曾是馬德里康普頓斯（ Complutense ）大學的社會學教授。報導並指出，「紅公主」的稱號是 2002 年由歷史學家約瑟夫·卡爾斯·克萊門特（ Josep Carles Clemente ）為她寫的傳記的標題。

波旁-帕瑪家族源於法國波旁家族，自 18 世紀開始陸續統治過西班牙，其家族分支還統治過那不勒斯、西西里等位於今日義大利境內的領地，也是現今統治盧森堡大公國之王室家族。儘管如此，瑪麗亞·泰瑞莎的父親佛朗西斯科•哈維爾一世生前並未真正登基成為西班牙國王，僅聲稱自己為西班牙王位的合法繼承人。

瑪麗亞的弟弟西克斯圖斯·亨利王子 （ Sixto Enrique de Borbón ） 27 日在臉書 PO 出與姊姊的合照，聲稱瑪麗亞 已於法國巴黎去世，享壽 86 歲，喪禮將在西班牙馬德里舉行。

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