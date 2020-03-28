天乾物燥，星火燎原！彰化縣消防局昨(27)日19時24分受理彰化市岸頭巷8號工廠火警，派遣各式消防車21車、救護車1車，消防人員48人，現場為1樓鐵皮建築物全面燃燒，三級火災，無人受傷，20時11分火勢控制，20時19分火勢撲滅。

彰化市岸頭巷一家廢棄工廠19時24分起火，推放都是易燃品，霎時烈焰沖天，焚然成一片火海，紅透半邊天，火舌也沿著電線燒得劈啪響，據附近住戶方一成表示，這一家廢棄工廠過去是回收重油的工廠，因此大火發生後，火勢相當猛烈。

這一起暗夜火警火舌延燒到一旁的一家五金家工廠，方一成指出，彰化市岸頭巷癈棄工廠火警，猛烈大火引燃儲油槽，閃火將工廠整排圍牆全被炸倒，火勢又燃及旁邊一家工廠，由於旁邊有一大型瓦斯分裝場，警消以強力水柱壓住火焰，防止火勢朝分裝埸飄去。

這家巷內的廢棄工廠，從事重油回收加工，晚間突然竄出火苗後，火勢就一發不可收拾，火勢將1樓鐵皮建築物全面燃燒，整個巷子的住戶都衝出，被燻到幾乎不能呼吸，看的火舌沿著電線飛舞，都嚇壞。

一旁五金家工廠的業者將廢棄工廠做為停車場，把百萬轎車停放在廢棄工廠內，眼睜睜的目睹到大火將百萬轎車硬生生的給吞噬，真不該說什麼才是；彰化縣消防局雖然調派21輛各式消防車前往灌救，因道路狹窄，費了約1小時才撲滅火勢，無人傷亡，彰化消防局火調課今（28）日將至現場調查釐清起火原因。