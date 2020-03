「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」(簡稱新冠肺炎)肆虐美國,截至台灣時間 28 日清晨 7 點 30 分,全美已有至少 101657 人感染、 1581 人因此死亡,成為目前全球確診病例最多的國家。為了因應疫情帶來的經濟衝擊,美國總統川普於美國時間 27 日下午簽署高達 2.2 兆美元(約新台幣 67 兆元)的紓困法案「 CARES Act 」,為美國史上規模最大。

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020