「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）肆虐美國，截至台灣時間 28 日清晨 7 點 30 分，全美已有至少 101657 人感染、 1581 人因此死亡，成為目前全球確診病例最多的國家。為了因應疫情帶來的經濟衝擊，美國總統川普於美國時間 27 日下午簽署高達 2.2 兆美元（約新台幣 67 兆元）的紓困法案「 CARES Act 」，為美國史上規模最大。

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

綜合外媒報導，繼美國聯邦參議院後，眾議院也於 27 日通過規模達 2.2 兆美元的新冠肺炎第三波因應法案，內容包含用於補助遭疫情重擊的產業( 5000 億美元）、補貼美國數百萬因肺炎受到經濟威脅的家庭( 5000 億美元），中小企業貸款（ 3500 億美元）、失業援助（ 2500 億美元）、醫療及公衛體系補助（ 1000 億美元）、開發疫苗與購買重要物資、並有編列預算供聯邦緊急事務管理署局（FEMA）運用等等。

眾院通過法案後過了幾小時，川普便於白宮橢圓辦公室正式簽署；在此之前，川普聲稱美國經濟雖遭遇了重擊，但感謝國會與朝野政黨的全力合作，相信美國經濟將重新繁榮，「我們將會獲得巨大反彈」。

此外，由於疫情迅速擴散，許多地區的醫療資源都不敷使用，其中又以治療新冠肺炎主要的呼吸器為大宗，包含紐約州長古莫（ Andrew Cuomo ）在內的地方首長，都曾呼籲聯邦政府提供呼吸器支援，對此川普也於 27 日簽署了備忘錄，引用「國防生產法」（ Defense Production Act ），下令通用汽車（ GM ）加入增產呼吸器的行業。

川普並表示，除了民間企業投入增產呼吸器以外，波音公司也已在生產適合醫療人員使用的塑膠面罩，還承諾會提供 3 架貨機遞送醫療器材到各地，政府與民間通力支援，相信能度過此波危機。

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